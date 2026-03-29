El mensaje que enviaron Maduro y su esposa a sus militantes en Venezuela desde las cárceles de Nueva York

Dos días después de haber comparecido ante un tribunal de Nueva York para una audiencia en su contra, este sábado por la tarde llegó una nueva señal el venezolano, Nicolás Maduro: en X se publicó un mensaje en su nombre y de su esposa Cilia Flores, donde agradecen las cartas y el apoyo recibidos.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, inicia el mensaje en la cuenta oficial del mandatario.

“Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida”, agrega.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”, insta.

El comunicado citó al Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá”. “Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz”, dice.

“Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre”, concluye.