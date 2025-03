El peor terremoto en Myanmar en más de 100 años deja más de 1.500 muertos. ¿Qué sucedió?

El número de víctimas mortales en Myanmar a causa del potente terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes, con el epicentro situado a 16 kilómetros al noroeste de Sagaing ha alcanzado los 1.644, recoge Xinhua.



Mientras, la cantidad de heridos asciende a 3.408, y otras 139 personas continúan desaparecidas, según la agencia de noticias china.

El sismo, que también afectó a Tailandia y que ha sido considerado como el más potente que sacude Myanmar desde 1912, según el Servicio Geológico de EE.UU., se se registró a las 06:20:54 (UTC) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Poco después, se registró un segundo terremoto en Myanmar de magnitud 6,4 casi en el mismo lugar.

En Tailandia varios rascacielos resultaron dañados e incluso destruidos debido al fuerte temblor. El derrumbe de un edificio de 34 plantas de la Oficina del Auditor General en Bangkok causó la muerte de nueve personas e hirió a ocho, mientras 79 siguen desaparecidos.

Medios birmanos reportaron que un viejo puente de Sagaing se derrumbó, mientras que el muro de uno nuevo se agrietó y la mayoría de las líneas telefónicas quedaron fuera de servicio. Asimismo, fueron destruidas casas residenciales en la ciudad de Mandalay, hoteles y residencias de Aung Pan, así como numerosas pagodas, monasterios y otros edificios religiosos en todo Myanmar.



Medios de comunicación también reportan daños significativos en edificios históricos e infraestructuras. Así, en Mandalay, la segunda ciudad de Myanmar, se vinieron abajo varios edificios, entre ellos el histórico monasterio de Ma Soe Yane. El antiguo palacio real, símbolo del rico patrimonio cultural de Myanmar, también sufrió daños.

Ancient monasteries and pagodas were reduced to ruins, roads and bridges were destroyed. Here is just a partial list of damaged landmarks:

1. Me Nu Brick Monastery

2. Ava Bridge

3. Mahamuni Buddha Temple in Mandalay

4. Hsinbyume Pagoda in Mingun

5. Royal Palace in Mandalay pic.twitter.com/PjVIYhACfH

— Andrew Orlov (@developer_1c) March 29, 2025