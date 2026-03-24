El primer país que declara emergencia nacional debido a problemas energéticos por la guerra en Irán

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado este martes estado de emergencia energética nacional ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, calificándolo como un “peligro inminente” para el suministro de energía del país.

Mediante una orden ejecutiva, el Ejecutivo activó el Paquete Unificado para los Medios de Vida, la Industria, los Alimentos y el Transporte (UPLIFT), una respuesta integral y coordinada de todo el gobierno, encabezada por el presidente y los principales miembros del gabinete.

Las autoridades señalan el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz como amenazas para el suministro de combustible de Filipinas y para la estabilidad de su sistema energético.

“Varios países ya han comunicado a nuestras aerolíneas que no pueden abastecer de combustible a sus aeronaves, por lo que tienen que llevar combustible para la ida y el regreso”, declaró Marcos en una entrevista con Bloomberg, agregando que “los vuelos de larga distancia van a representar un problema mucho más grave”.

Al ser preguntado sobre si, inevitablemente, los aviones podrían tener que quedar en tierra, el presidente respondió: “Esperamos que no, pero es una posibilidad real”.

Asimismo, el mandatario afirmó que su país está interesado en el suministro de recursos energéticos procedentes de distintos proveedores, incluida Rusia.

“Rusia no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas ni de ningún otro tipo de suministro energético, pero también estamos explorando esa posibilidad”, dijo.

Añadió que uno de los principales proveedores de petróleo para su nación es Malasia, mientras que Japón y Corea del Sur suministran combustibles refinados.

Cierre del estrecho de Ormuz

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso de embarcaciones y advirtiendo que no saldrá de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.