El Secretario de Estado de EEUU llama “presidente electo” al venezolano González Urrutia

CARACAS — El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se refirió este martes al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, en un mensaje que remarca la posición de Estados Unidos de reconocerlo como vencedor de las cuestionadas elecciones de julio que tanto la oposición como el presidente Nicolás Maduro dicen haber ganado.

“El pueblo venezolano habló contundentemente el 28 de julio e hizo a Edmundo González presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, publicó Blinken en un escueto mensaje en X, antes Twitter.

Estados Unidos ya había reconocido en agosto pasado que el opositor había obtenido mayor cantidad de votos que Maduro, pero no se había referido a él hasta ahora como presidente electo.

Las elecciones de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por la autoridad electoral para un tercer mandato, fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y a nivel internacional por falta de transparencia y de verificación de los resultados.

Ni entonces, ni hasta ahora, más de tres meses después, el gobierno ha difundido las actas de resultados oficiales.

La oposición, por su parte, dijo tener en sus manos y difundió en agosto al menos un 84 % de las actas de las mesas de votación que confirmarían la derrota del oficialismo por 2 a 1 frente al entonces candidato opositor.

Edmundo González se pronunció minutos después del mensaje de Blinken para agradecer el reconocimiento. “Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, publicó en X.

El mensaje de Blinken ocurre a dos meses de la juramentación de un nuevo presidente en Estados Unidos, el republicano Donald Trump. El empresario y jefe de Estado de EEUU entre 2016 y 2020 designó al senador republicano de origen cubano Marco Rubio como su candidato a sustituir a Blinken en la secretaría de Estado.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2024