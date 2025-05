El Vaticano presenta el escudo y el lema del nuevo papa (IMAGEN)

El Vaticano ha presentado el escudo y el lema del nuevo papa León XIV, que reflejan sus “raíces agustinianas y los valores que pretende promover durante su pontificado, en particular la unidad y la comunión dentro de la Iglesia”, informa el medio oficial de la Santa Sede.

El escudo está dividido diagonalmente en dos sectores: la parte superior presenta un lirio blanco frente a un fondo azul; la parte inferior tiene un fondo claro y lleva la imagen de un libro cerrado en el que hay un corazón atravesado por una flecha, alusión a la experiencia de la conversión de San Agustín.

El obispo de Hipona, que vivía en los siglos IV y V d. C., describió su encuentro con la Palabra de Dios con la frase ‘Vulnerasti cor meum verbo tuo’ (‘Has traspasado mi corazón con tu Palabra’).

Pope Leo XIV’s coat of arms offers a clear reflection of his Augustinian roots and the values he seeks to promote during his pontificate, particularly unity and communion within the Church.

The shield is divided diagonally into two sections. The upper half features a blue… pic.twitter.com/gMkS8T6ecj

— Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025