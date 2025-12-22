BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEliminado presumiblemente por Ucrania alto cargo militar ruso mediante un coche bomba en Moscú
Portada

Eliminado presumiblemente por Ucrania alto cargo militar ruso mediante un coche bomba en Moscú

"Los investigadores barajan diversas teorías sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por las agencias de inteligencia ucranianas", destacó el Comité de Investigación de Rusia.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lugar de la explosión.

El jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov, falleció este lunes tras explotar su vehículo en un aparcamiento en el sur de Moscú.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, comunicó que la explosión fue causada por un artefacto colocado bajo el coche. Se ha abierto una causa penal por el asesinato del alto cargo militar.

“Los investigadores barajan diversas teorías sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por las agencias de inteligencia ucranianas”, destacó Petrenko.

Además, la portavoz señaló que al lugar de los hechos fueron enviados investigadores forenses para brindar asistencia práctica en la resolución del crimen. “Se ordenarán los exámenes necesarios, incluyendo pruebas forenses y de explosivos. Se está interrogando a testigos y testigos presenciales, y se están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad”, detalló.

También te puede interesar

Illinois da paso clave para investigar abusos contra...

Gobierno de EE.UU. sobre caso Epstein: “No se...

EE.UU. intercepta y confisca un tercer petrolero cerca...

Nuevos archivos revelan fotos inquietantes de Epstein sin...

EE.UU. publica primeras fotos de la incautación del...

EE.UU. intercepta otro buque petrolero frente a las...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign