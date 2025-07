Elon Musk se arrepiente de su icónica foto con la motosierra de Milei

El magnate Elon Musk admitió este martes que exhibir en público la motosierra que le obsequió el presidente argentino Javier Milei fue un error.

En una respuesta publicada en su cuenta de la red social X, el CEO de Tesla reconoció que lo que hizo en febrero pasado fue un gesto sin “empatía”, aunque en ese momento, cuando ambos compartieron un acto de la ultraderecha internacional, definió a la motosierra como un arma “contra la burocracia”.

Todo comenzó con un primer comentario de Musk para criticar la gestión del mandatario estadounidense Donald Trump, del que formó parte para encabezar los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para recortar los gastos públicos: “Alcanzar el techo de la deuda es lo único que realmente obligará al gobierno a reducir el despilfarro y el fraude. ¡Por eso existe la legislación sobre el techo de la deuda!”, comentó.

Ante ello, un usuario de X le respondió: “Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto verte bien”.

“Punto Válido. Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero, en retrospectiva, me faltó empatía”, reconsideró Elon Musk.

LMAO! Elon Musk just paraded around the stage at CPAC with a chainsaw given to him by Javier Milei

“THIS IS THE CHAINSAW FOR BUREAUCRACY!” pic.twitter.com/NcL2f22xjO

— Nick Sortor (@nicksortor) February 20, 2025