Elon Musk vaticina un pronto “colapso demográfico” en esta región

Elon Musk dio este 6 de septiembre por inevitable y pronta la crisis demográfica en la Unión Europea.

“Las tasas de natalidad siguen cayendo en picada. El colapso demográfico es una certeza”, escribió el magnate en respuesta a una publicación en la red social X, centrada en las preocupantemente bajas cifras de nacimientos en los países de la UE entre 1960 y 2022.

De acuerdo con la información comentada por Musk, “por primera vez desde 1960, el número de nacidos vivos en la UE cayó por debajo de los cuatro millones, con solo 3,88 millones de bebés nacidos en 2022”. “La tasa de fertilidad promedio de la UE es ahora de 1,46, muy por debajo del promedio mundial de 2,27. Malta (1,08), España (1,16), Italia (1,24), Grecia (1,32) y Chipre (1,37) tienen las tasas de fertilidad más bajas de Europa”, reza el informe.

🇪🇺 EU FACES FERTILITY CRISIS: BIRTHS HIT RECORD LOW

For the first time since 1960, the EU’s live births dropped below 4 million, with just 3.88 million babies born in 2022.

The EU’s average fertility rate is now 1.46, well below the global average of 2.27.

Malta (1.08), Spain… pic.twitter.com/r6WJCOLOCL

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 5, 2024