En caso que Maduro huya de Venezuela los Estados Unidos cuentan con plan de contingencia afirma el Pentágono

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este martes que cuenta con un plan de contingencia de cara a un eventual escape del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, en el contexto de la escalada de tensiones recientes entre Washington y Caracas por el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico. La operación militar estadounidense es parte de una estrategia contra el narcotráfico, que ha generado preocupación en la región latinoamericana.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, indicó durante una rueda de prensa que existe “una respuesta planificada y lista” para actuar en caso que Maduro abandone el país. Wilson manifestó que el Pentágono se encuentra “a la entera disposición” del presidente Donald Trump para la ejecucón de cualquier acción considerada necesaria, subrayando la preparación permanente de las fuerzas armadas estadounidenses ante todo tipo de contingencias.

“Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró la portavoz, reafirmando que la misión principal consiste en combatir el tráfico de drogas y los “narcoterroristas”, considerados una amenaza directa para la sociedad estadounidense.

Wilson añadió que, desde el comienzo de la ola de bombardeos sobre embarcaciones de narcotraficantes en septiembre, las fuerzas estadounidenses han hecho 21 ataques contra barcos implicados en el transporte de drogas, con un saldo de 82 personas fallecidas identificadas por el Pentágono como “narcoterroristas”. Según sus palabras, “cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos”.

La portavoz ha confirmado que además hubo un segundo ataque contra supervivientes de un primer bombardeo a una embarcación, operación en la que pierden la vida once personas. Aseguró que la decisión, fue tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y tuvo como objetivo “garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza para Estados Unidos”.

Sobre la identificación de los objetivos de estas operaciones, Wilson aseguró: “Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (…) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas”.

Papa León XIV llama a dialogar

En este clima de tensión, el papa León XIV instó a la administración estadounidense a priorizar el diálogo ante una eventual confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, a quien EEUU señala como “narcoterrorista”. Durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, León XIV exhortó a Washington a buscar vías diplomáticas o presionar de modo económico antes de considerar acciones directas sobre Venezuela. Según sus declaraciones, “es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.