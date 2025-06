En Irán afirman que Khamenei y familia se encuentran refugiados en un búnker subterráneo en Lavizan

La decisión de Israel tras haber atacado la ciudad de Mashhad, ubicada a 2.300 kilómetros (1.429 millas) de la frontera israelí, resulta ser interpretada por las fuentes diplomáticas como un mensaje directo a Ali Khamenei: su seguridad personal no está garantizada en ningún punto de Irán.

Según reportó Iran International, un medio independiente con noticias iraníes basado en Londres, el líder supremo iraní fue llevado junto a toda su familia a un búnker subterráneo en Lavizan, al noreste de Teherán, horas después de que dieran inicio los bombardeos israelíes sobre la capital iraní el viernes por la mañana.

Según a la información obtenida por Iran International a través de dos fuentes que se encuentran dentro del país, la reubicación de Khamenei y sus allegados fue en respuesta inmediata a la ofensiva aérea israelí. Entre los familiares que lo acompañan se encuentra Mojtaba Khamenei, uno de sus hijos y señalado por muchos como su posible sucesor al Líder Supremo, así como el resto de los miembros más cercanos de la familia.

El medio indicó que en ocasiones anteriores, durante las operaciones denominadas “Odeh Sadeq” uno y dos, la familia de Khamenei también fue evacuada a refugios, aunque en ese momento solo Mojtaba permaneció a su lado, mientras que sus otros hijos, Masoud y Mustafa, no estuvieron presentes.

Los ataques israelíes, que se extendieron a diversas ciudades iraníes durante el fin de semana, son un precedente al alcanzar por primera vez la ciudad de Mashhad, un importante centro religioso y urbano en el noreste del país.

♦️ Urgent | Consecutive Israeli raids on the outskirts of the Iranian capital, Tehran. pic.twitter.com/fhqKl7VgH7

— Emelia (@vikingwarior20) June 16, 2025