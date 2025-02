Enviado de Trump regresa de Venezuela con 6 estadounidenses que estaban arrestados

Seis ciudadanos americanos que estaban arrestados en Venezuela fueron liberados y viajan rumbo a su país con Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, tras una reunión con el gobernante Nicolás Maduro.

“Estamos regresando a casa con estos 6 ciudadanos americanos. Acaban de hablar con @realDonaldTrump y no podían dejar de agradecerle”, escribió Grenell en su cuenta en X, junto a una fotografía en la que aparecen en un avión.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025