Enviado de Trump se reúne con Maduro en Venezuela

El enviado del presidente de Estados Unidos, Richard Grenell, se reunía la tarde del viernes con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

Poco antes del encuentro, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca detalló que Grenell estaba en Venezuela “con dos directivas inmediatas del presidente de EEUU… garantizar que los vuelos de repatriación de los ciudadanos venezolanos que han violado las leyes de nuestro país aterricen en Venezuela… Y en segundo lugar, garantizar que todos los detenidos estadounidenses en Venezuela sean devueltos”.

La portavoz reiteró que es la intención del gobierno estadounidense hacer que todos los países “cooperen” con la deportación de sus ciudadanos que están indocumentados en EEUU.

Leavitt detalló que unos 400 miembros de la banda criminal venezolana, Tren de Aragua, están en custodia de las autoridades estadounidenses.

El enviado especial de Trump a Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, insistió más temprano en que no se trata de una negociación, sino que Grenell trasmitirá el mensaje de la administración.

“Esto no es una negociación, esto es trasladar un mensaje inequívoco sobre dos puntos: uno, los criminales venezolanos, de la pandilla del Tren de Aragua que tienen que ser deportados, Venezuela los tienen que aceptar, es su responsabilidad, eso no es negociable”, dijo Claver-Carone el viernes en una llamada con periodistas.

“Dos, los rehenes norteamericanos actualmente en Venezuela tienen que ser inmediatamente soltados y regresados a los Estados Unidos, y si no se cumplen esos dos requisitos obviamente habrá consecuencias del gobierno de los Estados Unidos. Aquí no hay negociación sobre temas del petróleo”, continuó.

Claver-Carone aclaró que la discusión de los temas con el gobierno de Maduro no cambia “de ninguna manera” la postura del gobierno estadounidense respecto al “robo” de las elecciones en Venezuela y la necesidad de “un cambio democrático en el país”.

La semana pasada, Grenell, anunció que había hablado con varios funcionarios en Venezuela, pero no ofreció detalles sobre los temas abordados.

“La diplomacia ha vuelto”, dijo Grenell en una publicación en X que revelaba sus llamadas iniciales. “Hablar es una táctica”, subrayó.

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñañez, replicó en su canal de Telegram una confirmación de la reunión de Grenell con Maduro, quien propondría al enviado una “agenda cero” para tratar con la administración Trump.

El senador republicano, Rick Scott, dijo esperar que durante su visita en “lo único” en lo que se centre Grenell sea en exigir el regreso de estadounidenses “secuestrados” en territorio venezolano, y asegurar que Maduro retorne a su país a “matones y miembros de pandillas” que se encuentran en EEUU.

“Y encontrar un nuevo país para que Maduro, Diosdado (Cabello) y todos los involucrados en este régimen asesino se vayan lo antes posible”, escribió Scott en X.

No está claro cuántos estadounidenses o ciudadanos con doble nacionalidad están detenidos en Venezuela, pero funcionarios venezolanos han hablado públicamente sobre al menos nueve.

Los funcionarios de Maduro han acusado a la mayoría de ellos de terrorismo y han dicho que algunos eran “mercenarios” de alto nivel.

Venezuela ha acusado regularmente a miembros de la oposición y detenidos extranjeros de conspirar con entidades estadounidenses como la CIA para planificar ataques terroristas.

Tras meses de negociaciones, en diciembre del 2023 el gobierno venezolano canjeó a un grupo de prisioneros estadounidenses por Alex Saab, un cercano aliado de Maduro que era procesado en EEUU por lavado de capitales.

