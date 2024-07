Era acosado y tenía mala puntería: nuevos detalles sobre el joven que disparó a Trump

Todavía se desconoce el motivo del tirador para perpetrar el ataque.

El pasado sábado, el expresidente estadounidense Donald Trump fue herido de levedad después de que un hombre, llamado Thomas Matthew Crooks, de 20 años, le disparara con un fusil de asalto tipo AR a menos de 150 metros de distancia durante un mitin electoral en la ciudad de Butler, en Pensilvania.

Componentes de un dispositivo explosivo improvisado fueron descubiertos en su vehículo y en su casa en Bethel Park, suburbio relativamente acomodado que se encuentra a una hora de viaje desde el lugar del crimen.

De acuerdo con Jason Kohler, que asistió a la misma escuela secundaria que el autor del tiroteo —quien fue abatido en su intento de magnicidio—, Crooks sufría acoso escolar y nadie se sentaba junto a él a la hora de comer, informó la agencia AP. De hecho, otros estudiantes se burlaban de él por su vestimenta de cacería que solía llevar. “Era acosado casi todos los días. Era un marginado, y ustedes saben cómo son los chicos de estos días”, relató.

Asimismo, se sabe que el joven recibió premios por su desempeño en matemáticas y ciencia mientras estudió en la Escuela Secundaria Bethel Park, de la que graduó en 2022.

Por otro lado, trató de ingresar al equipo de tiro de la escuela, pero fue rechazado debido a su mala puntería, reveló Frederick Mach, actual capitán del equipo de tiro. Según dos de sus compañeros de clase, citados por The New York Post, Crooks disparó con un fusil de pequeño calibre desde una distancia de 50 pies (15 metros) y no acertó en una sola meta, y los fallos de tiro alcanzaron hasta seis metros.

Otro compañero de clase, Michael Dudjak, describió a Crooks como una persona relativamente reservada y tranquila, quien estaba mucho tiempo solo. No recuerda que el joven se pronunciara sobre política o fuera activo en redes sociales.

Dijo haberse enterado de la noticia la noche del sábado en un entorno de sus amigos de escuela y que ellos estaban “impactados” y “no podían asimilar” la noticia.

En busca de pistas

Crooks tenía una cuenta en la plataforma social Discord pero fue poco usada y no se utilizaba durante meses, según contó el portavoz de la compañía. “No hemos encontrado pruebas de que se utilizara para planear este incidente, promover la violencia o discutir sus opiniones políticas”, comentó el representante.

El joven no tenía historial de trastornos mentales o actividad delictiva. El FBI declaró el domingo que el tirador actuó solo, pero todavía se desconocen los motivos. No se ha logrado conseguir ninguna pista en su celular. Tampoco el atacante ha dejado algún manifiesto.

El ataque está siendo investigado tanto como intento de asesinato como un caso de terrorismo interno, dijeron los investigadores.

Demolition Ranch

Imágenes del cuerpo del atacante revelaron que llevaba el día de la agresión una camiseta de Demolition Ranch, un popular canal de YouTube que publica videos de su creador probando pistolas y fusiles de asalto contra todo tipo de blancos.

El fundador del canal publicó las imágenes desde el lugar del ataque en sus redes sociales comentando: “¡Qué demonios!”, y revelando que había sido contactado por varios medios sobre sus supuestos lazos con el tirador.