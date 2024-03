“Es un trabajo de locos”: Trudeau admite que piensa en dimitir todos los días

“Es un trabajo de locos el que estoy haciendo. Los sacrificios a nivel personal… Si no dudara de lo que hago casi todos los días, no sería humano”, declaró el primer ministro canadiense

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se plantea abandonar el cargo todos los días, según lo admitió al responder la pregunta de un oyente sobre su futuro político durante una entrevista concedida este viernes a Ici Radio-Canada Première.

“¡Pienso en dejarlo todos los días!”, declaró. “Es un trabajo de locos el que estoy haciendo. Los sacrificios a nivel personal… Si no dudara de lo que hago casi todos los días, no sería humano. No podría ser el hombre que soy y abandonar la lucha en este momento”, añadió.

No obstante, señaló que no dimitirá y estará presente en las próximas elecciones federales del país norteamericano, que se celebrarán a más tardar el 20 de octubre de 2025, asegurando que la decisión que tomen en las urnas los canadienses será “fundamental”.

“Las democracias están tan atacadas en todo el mundo con el populismo extremo, con los ataques internacionales. Para estar allí en esta lucha, es por eso que me metí en política. No para ser popular ni por razones personales. Porque quiero servir y sé que tengo algo que ofrecer”, concluyó el mandatario.