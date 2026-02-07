España bajo el agua: evacuaciones masivas tras el paso del temporal Leonardo (VIDEO)

La borrasca Leonardo inundó varias localidades en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares.
Las inundaciones han afectado a más de 30 municipios andaluces, con más de 1.000 hectáreas de terreno inundado y más de 8.000 residentes evacuados. La tormenta ha descargado la lluvia de meses en solo 24 horas.
