España bajo el agua: evacuaciones masivas tras el paso del temporal Leonardo (VIDEO)

Por Redaccion Central
Captura de pantalla. Guardia Civil de España.

La borrasca Leonardo inundó varias localidades en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares.

Las inundaciones han afectado a más de 30 municipios andaluces, con más de 1.000 hectáreas de terreno inundado y más de 8.000 residentes evacuados. La tormenta ha descargado la lluvia de meses en solo 24 horas.

