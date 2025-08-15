15 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

“Espero con interés” una reunión: Trump mantiene una llamada telefónica con Lukashenko

Redaccion Central

Trump afirmó que abordó con Lukashenko “diversos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska”.

En la foto el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
En la foto el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido una llamada telefónica este viernes, pocas horas antes del encuentro entre el líder del país norteamericano con el mandatario ruso, Vladímir Putin. Según medios de comunicación, la conversación terminó hace unos 10 minutos.

Donald Trump confirmó la llamada en sus redes sociales. “Tuve una conversación muy agradable con el respetado presidente de Bielorrusia”, escribió en Truth Social.

“El objetivo de la llamada era agradecerle la liberación de 16 presos. También estamos hablando de la liberación de otros 1.300 presos”, agregó. Trump calificó la conversación de “muy fructífera”. “Abordamos diversos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska. Espero con interés reunirme con el presidente Lukashenko en el futuro”, concluyó.

Putin y Trump se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El tema central será la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr una paz a largo plazo.

Artículos Relacionados

El Kremlin revela cuánto tiempo podría durar la reunión entre Putin y Trump

Redaccion Central

“Algo va a salir de esto”: Trump hace comentarios antes de la cumbre con Putin

Redaccion Central

Casa Blanca: Trump no querría imponer nuevas sanciones a Rusia

Redaccion Central

Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Redaccion Central

EE.UU. destapa un grave escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos

Redaccion Central

China habría pedido a firmas locales que dejen de usar este potente chip

Redaccion Central