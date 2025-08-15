“Espero con interés” una reunión: Trump mantiene una llamada telefónica con Lukashenko

Trump afirmó que abordó con Lukashenko “diversos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska”.

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido una llamada telefónica este viernes, pocas horas antes del encuentro entre el líder del país norteamericano con el mandatario ruso, Vladímir Putin. Según medios de comunicación, la conversación terminó hace unos 10 minutos.

Donald Trump confirmó la llamada en sus redes sociales. “Tuve una conversación muy agradable con el respetado presidente de Bielorrusia”, escribió en Truth Social.

“El objetivo de la llamada era agradecerle la liberación de 16 presos. También estamos hablando de la liberación de otros 1.300 presos”, agregó. Trump calificó la conversación de “muy fructífera”. “Abordamos diversos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska. Espero con interés reunirme con el presidente Lukashenko en el futuro”, concluyó.

Putin y Trump se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El tema central será la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr una paz a largo plazo.