Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Las autoridades mexicanas consiguieron de las estadounidenses el compromiso de que no se solicitará la pena de muerte para ningún procesado.

Este miércoles se han difundido videos del operativo de la entrega a la Justicia de EE.UU. de 26 capos de cárteles mexicanos que tuvo lugar el 12 de agosto.

En las imágenes se muestra el amplio despliegue de seguridad. Los prisioneros van esposados y atados unos a otros por la cintura mientras los guían por las instalaciones del aeropuerto del Escuadrón Aéreo 501 de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el video se ven personajes conocidos del crimen organizado con uniformes de color beis, como Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’; Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’, líder de una célula del narcotráfico y yerno de Ismael ‘El Mayo’ Zambada; o Jesús Guzmán Castro, apodado ‘El Chuy’, miembro de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Los detenidos caminan durante toda la grabación en formación y con la cabeza gacha. En un momento, se sientan uno al lado de otro en la sala de espera del aeródromo militar bajo la estrecha vigilancia de agentes federales fuertemente armados.

Así fue el traslado realizado esta tarde de 26 reos mexicanos a EE.UU.; todos sentenciados por narcotráfico y lavado. Fueron llevados vía Ciudad Juárez bajo el esquema de expulsión, como los 29 enviados en febrero. pic.twitter.com/Jam3iNmGLV — El Regional (@regionalmorelos) August 12, 2025

El operativo fue organizado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de miembros de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Marina en las labores de seguridad del traslado.

Se trata de la segunda trasferencia masiva de presos relacionados con el narcotráfico de México a EE.UU., después de la realizada el pasado mes de febrero, en la que extraditaron a 29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, reconoció la “dedicación” y “compromiso” de las autoridades mexicanas: “Esta acción refleja la solidez de nuestra cooperación bilateral como aliados soberanos y nuestro compromiso compartido de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, escribió en X.

La medida se relaciona con las presiones de la Casa Blanca para forzar acciones en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente del fentanilo, a través de la frontera que comparten ambas naciones.

#ÚLTIMAHORA | Revelan imágenes del traslado rumbo a Estados Unidos de 26 presos presuntamente vinculados con el narcotráfico en México Conoce más información aquí: https://t.co/4duoIyGy6E pic.twitter.com/ENDnNFdm0o — @telediario (@telediario) August 13, 2025

Para que el acuerdo de extradición se llevara a cabo, el Departamento de Justicia de EE.UU. se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ningún procesado, un requisito fundamental exigido por México, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.