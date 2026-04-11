Estados Unidos inicia una misión de desminado en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses han comenzado este sábado una misión para el desminado del estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés).

“Hoy hemos iniciado el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta ruta segura con el sector marítimo para fomentar el libre flujo del comercio”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Según un comunicado del comando, dos destructores lanzamisiles, el USS Frank E. Peterson (DDG 121) y el USS Michael Murphy (DDG 112), atravesaron el paso marítimo y “operaron en el golfo Pérsico como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho quede totalmente libre de minas marinas”.

“En los próximos días se unirán a la operación de desminado fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos”, señala el organismo, que destaca la importancia de esta vía marítima para “la prosperidad económica regional y mundial”.

Asimismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que los dos destructores estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz y operaron en el golfo Pérsico como parte de la misión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, precisó esta misma jornada que su país está enviando “el equipo de desminado más sofisticado del mundo” para retirar las minas, que, asegura, Estados Unidos sabe en qué lugar del estrecho han sido colocadas.

Según un reporte de The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses, Teherán no ha podido localizar todas las minas que colocó en el estrecho, en represalia por la agresión israelí-estadounidense, por lo que no ha podido reabrir completamente el tránsito.

Este jueves, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció una serie de rutas alternativas para el tráfico en la vía marítima, ante “la posible presencia de minas antibuque en la zona principal” del estrecho.