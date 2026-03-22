Este país europeo limita la compra de combustible ante escasez por la crisis energética

El Gobierno de Eslovenia implementó restricciones temporales a la compra de combustible para hacer frente a la escasez en estaciones de servicio, en un contexto marcado por el acopio de carburante y el aumento del repostaje transfronterizo en medio de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán, informa Reuters.

Las medidas limitan el suministro a 50 litros diarios para vehículos privados y a 200 litros para empresas y usuarios prioritarios, como agricultores, según anunció el primer ministro, Robert Golob, quien indicó que las restricciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

“Quiero asegurarles que hay suficiente combustible en Eslovenia, los almacenes están llenos y no habrá escasez de combustible”, afirmó Golob.

El mandatario explicó que el problema radica en la distribución en las gasolineras, por lo que el Ejército apoyará con camiones cisterna el traslado de suministros. En los últimos días, la empresa Petrol ha registrado escasez de combustible, lo que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.