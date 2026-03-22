BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEste país europeo limita la compra de combustible ante escasez por la crisis energética
Portada

Este país europeo limita la compra de combustible ante escasez por la crisis energética

La empresa eslovena Petrol ha registrado escasez de combustible, lo que ha provocado largas filas de vehículos en las gasolineras.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Gran fila de autos en una gasolinera en Francia debido a temores de un aumento en los precios del combustible. Marzo de 2026.

El Gobierno de Eslovenia implementó restricciones temporales a la compra de combustible para hacer frente a la escasez en estaciones de servicio, en un contexto marcado por el acopio de carburante y el aumento del repostaje transfronterizo en medio de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán, informa Reuters.

Las medidas limitan el suministro a 50 litros diarios para vehículos privados y a 200 litros para empresas y usuarios prioritarios, como agricultores, según anunció el primer ministro, Robert Golob, quien indicó que las restricciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

“Quiero asegurarles que hay suficiente combustible en Eslovenia, los almacenes están llenos y no habrá escasez de combustible”, afirmó Golob.

El mandatario explicó que el problema radica en la distribución en las gasolineras, por lo que el Ejército apoyará con camiones cisterna el traslado de suministros. En los últimos días, la empresa Petrol ha registrado escasez de combustible, lo que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.

También te puede interesar

Trump sobre su ultimátum: “Habrá una destrucción total...

Japón enviaría sus fuerzas de desminado al estrecho...

Tras “la muerte de Irán” Trump menciona al...

Amenazas de Trump a Irán “si no abre...

Vuelven a España más de 200 militares evacuados...

Arabia Saudita expulsa a cinco diplomáticos iraníes y...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign