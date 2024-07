Esto es lo que se conoce de Thomas Matthew Crooks, presunto autor de disparos en mitin de Trump

BETHEL PARK, EEUU — El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años y residente en Bethel Park, Pensilvania, como el sospechoso del intento de asesinato del sábado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en un mitin de campaña.

El sospechoso fue abatido a tiros por el Servicio Secreto segundos después de que supuestamente disparara hacia un escenario donde Trump estaba hablando en Butler, Pensilvania.

El FBI dijo que estaba trabajando para determinar el motivo del ataque, en el que murió un asistente al mitin y otros dos espectadores resultaron heridos de gravedad. Trump recibió un disparo en una oreja.

La policía halló materiales para fabricar bombas en el vehículo y vivienda del sospechoso, según fuentes de AP.

Los registros estatales de votantes muestran que Crooks estaba registrado como republicano. Las elecciones del 5 de noviembre habrían sido la primera vez que Crooks habría podido votar en unas presidenciales.

Crooks vivía a una hora de distancia del lugar del tiroteo, en Butler. La Administración Federal de Aviación dijo el domingo que cerró el espacio aéreo sobre Bethel Park por “razones especiales de seguridad”.

Cuando Crooks tenía 17 años hizo una donación de 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos de izquierda y demócratas, según una presentación de 2021 ante la Comisión Federal Electoral.

La donación estaba destinada al Progressive Turnout Project, un grupo nacional que anima a los demócratas a votar. Los grupos no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El padre de Crooks, Matthew Crooks, de 53 años, dijo a CNN que estaba tratando de averiguar lo que sucedió y que esperaría hasta hablar con las fuerzas del orden antes de referirse a su hijo.

Thomas Crooks se graduó en 2022 en el instituto Bethel Park, según el Pittsburgh Tribune-Review. Recibió un “premio estrella” de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias, según el periódico.

Un video de la ceremonia de graduación de 2022 citado por el New York Times muestra a Crooks recibiendo su diploma de secundaria entre algunos aplausos.

