Estrella de OnlyFans revela por qué rompió a llorar tras acostarse con 100 hombres en un día

“La gente piensa que es algún tipo de trauma o que he sufrido abuso o que me están obligando a hacer esto y eso no es del todo cierto”, aclaró Lily Phillips.

Lily Phillips, estrella británica de la plataforma para adultos OnlyFans que el año pasado se acostó con 101 hombres en un día, rompió a llorar en diciembre en una entrevista en la que explicó que, simplemente, estaba preocupada de que los hombres no se hubieran divertido. Sin embargo, el pasado viernes admitió que la causa real de aquellas lágrimas es que estuvo mal preparada para algo semejante.

“No creo haberlo planeado ni estar tan preparada”, explicó la joven a The Sun. “Había trabajado con unos 37 hombres antes, así que pensé en intentar superarme un poco”, agregó.

Según Lily, de 23 años, la actividad “llevó mucho más tiempo del que pensaba, fue mucho más agotador de lo que pensaba”. “Y, simplemente, no me había preparado adecuadamente. Creo que la forma en que lo hice fue lo que me afectó emocionalmente”, dijo.

“Fue un día realmente agotador, fue culpa mía por no haberme preparado lo suficiente. Fue un día muy intenso y, como cualquiera que tenga una jornada laboral larga y dura, a veces puede agotarse y desanimarse”, señaló la muchacha.

Lily Philips breaks down into tears while reflecting on how sad she was after sleeping with 100 men in one night for OF

Sin embargo, la mujer insiste en que no está traumatizada por lo ocurrido. “Creo que [ser conocida por llorar] es frustrante, porque no es así como realmente me siento respecto a mi trabajo”, remarcó.

