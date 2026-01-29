Estudio de Universidad de Oxford alerta que casi la mitad de la población mundial vivirá con calor extremo en 2050

El número de personas que sufrirán calor extremo podría duplicarse, alcanzando los 3.800 millones de personas para 2050, según un estudio de la Universidad de Oxford. Esto ocurrirá si el calentamiento global alcanza los 2 °C para mediados de este siglo, indica el comunicado de la universidad. En 2010, el 23 % de la población mundial vivía en condiciones de calor extremo.

La población más afectada será la de la India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas. Sin embargo, el aumento más significativo de temperaturas peligrosas amenazará a la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Laos y Brasil.

Los países con climas más fríos tampoco se libran de esta tendencia y experimentarán un cambio relativo mucho mayor con días incómodamente calurosos, que en algunos casos se duplicarán con creces.

Esto cambiará el patrón de demanda energética para la gestión de la temperatura. Estudios independientes han confirmado que, para finales de siglo, la demanda mundial de energía para aire acondicionado superará, e incluso por un amplio margen, a la de calefacción, según el artículo detallado, publicado en Nature Sustainability.

“Nuestros hallazgos deberían ser una llamada de atención. Superar los 1,5 °C de calentamiento tendrá un impacto sin precedentes en todos los ámbitos, desde la educación y la salud hasta la migración y la agricultura. El desarrollo sostenible con cero emisiones netas sigue siendo la única vía establecida para revertir esta tendencia”, resumió Radhika Khosla, una de las autoras del estudio.