Familiares de detenidos en Venezuela: “No son criminales, les hacen decir que María Corina les pagó”

Familiares de arrestados en el contexto de protestas por reelección de Maduro aseguran que las autoridades les “están haciendo decir” a los detenidos que “María Corina (Machado) les pagó para que amedrentaran el país”

CARACAS, VENEZUELA – Nicole Kolster — Desde el exterior de un centro de detención de la Policía de Venezuela, en Caracas, una mujer llora desconsolada por su nieto, de 17 años, que fue arrestado el martes en el contexto de las manifestaciones contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

Otra mujer, que está sentada en el piso, escribe una carta: “Dios te bendiga hijo, tu mamá y tu hermana estamos aquí. Te amamos”.

Son decenas de personas que consternadas aguardan por noticias de sus familiares afuera de esta comisaría, al tiempo que denuncian detenciones “arbitrarias” por parte de uniformados. Muchos de los detenidos no participaban en las protestas, regresaban a sus casas luego de trabajar, argumentan.

En todo caso, hay mucho miedo. Los familiares de los detenidos, en su mayoría, piden no ser grabados e identificados por temor a represalias de las autoridades. La Voz de América cambió algunos de los nombres de los entrevistados a pedido de ellos.

El hijo de ‘Carmen Pinto’, de 18 años, fue sacado “bruscamente” y “a golpes” de su vivienda en Caracas, la madrugada del martes.

“Acabamos de recibir la noticia de que les van a dar 45 días de investigación y lo van a trasladar a (la cárcel) Yare III y no les van a dar el beneficio de pagarle un abogado privado”, dice desconsolada esta mujer.

Yaren III es una cárcel de presos comunes, en el estado Miranda.

Maduro acusa a la líder opositora María Corina Machado y al candidato Edmundo González Urrutia de ser responsables de actos violentos y pidió cárcel para ellos. “Ustedes tienen las manos manchadas de sangre”, dijo el miércoles. “Deben estar tras las rejas”, añadió el mandatario.

Tras la elección del domingo, el Consejo Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelegido para un tercer mandato de seis años, con el 51 % de los votos frente a un 44 % de Edmundo González Urrutia. La oposición asegura que posee copias de más del 80 % de las actas y que su aspirante obtuvo el 67 % de los sufragios.

Acusados de terrorismo

“Estamos desesperados, nuestros hijos no son ningunos delincuentes, no hay pruebas contra ellos que los inculpan, les están haciendo decir que María Corina (Machado) les pagó para que amedrentaran el país y los están acusando de ser terroristas”, siguió Pinto.

La ONG Foro Penal califica estas detenciones como “arbitrarias”. “No están dejando ingresar a los abogados”, denunció Stefania Migliorini, defensora del Foro Penal, que contabiliza unos 711 arrestos.

“Me siento frustrada. Impotencia es lo que tengo, qué más quisiera que me dieran a mi hermano e irme de este país, como venezolana lo digo: quiero irme de este país. Ya no aguanto más, así no se puede (…) Yo quiero ver a mi hermano ya son cuatro días”, dice a VOA Alejandra Bernabel.

Una joven de 17 años fue detenida cuando fue a buscar un celular al trabajo de una de sus hermanas, cuenta Jessica Flores, que también esperaba noticias. “No estaban protestando, esto lo que da es dolor”.

El fiscal general Tarek William Saab dijo el miércoles que hay 1.062 detenidos por “actitudes fascinerosas”.

Entre los cargos que enfrentan están “incitación al odio” y “terrorismo”, delito este que implica la pena máxima en Venezuela, 30 años de cárcel.

“No va a haber clemencia, va a haber justicia”, dijo Saab, de línea oficial.