Francia intercepta otro petrolero en el mar Mediterráneo

La Armada francesa ha interceptado la mañana de este viernes un nuevo barco en el mar Mediterráneo, comunicó el presidente del país galo, Emmanuel Macron.

De acuerdo con su publicación en X, el petrolero Deyna pertenecía a “la flota fantasma”. “Estos barcos, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra. Buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso”, afirmó.

A su vez, Reuters informó, citando a funcionarios locales, que el barco Deyna navegaba bajo la bandera de Mozambique desde el puerto ruso de Murmansk. De acuerdo con las fuentes, el barco fue interceptado por sospecha de navegar bajo bandera falsa.

El petrolero fue escoltado hasta un punto de fondeo para una inspección más exhaustiva. La prefectura francesa del Mediterráneo comunicó que el operativo se llevó a cabo con la ayuda de aliados británicos.

Nous gardons le cap. La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna. La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d’agression de la Russie se poursuit.… pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

No es el primer barco detenido

En enero, la Marina de Francia ya había detenido un buque petrolero en las aguas del mar Mediterráneo que viajaba desde Rusia. En aquel entonces la Prefectura Marítima del Mediterráneo declaró que el buque en cuestión era el carguero Grinch que había zarpado de la ciudad rusa de Múrmansk. Tras el abordaje, el análisis de la documentación confirmó las dudas sobre la validez de la bandera, señaló.

De acuerdo con la Marina francesa, “la operación fue realizada en cooperación con nuestros aliados, incluido el Cuartel General Conjunto Permanente del Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.