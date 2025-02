FT: China construye un centro de mando militar de “casi 10 veces el tamaño del Pentágono”

El Ejército chino está construyendo un enorme complejo mucho más grande que el Pentágono en el oeste de Pekín que servirá como centro de mando en tiempos de guerra, según los servicios de inteligencia estadounidenses, informa Financial Times.

Las imágenes satelitales obtenidas por el periódico muestran una zona de construcción de aproximadamente 1.500 acres (unos 6 kilómetros cuadrados) a 30 km al suroeste de Pekín con profundos agujeros que, según los expertos militares, albergarán grandes búnkeres reforzados para proteger a los líderes militares chinos durante cualquier conflicto, incluida, potencialmente, una guerra nuclear.

Según Financial Times, varios funcionarios y exfuncionarios estadounidenses afirmaron que los servicios de inteligencia de EE.UU. están observando el proyecto, que podría ser el mayor centro de mando militar del mundo. De acuerdo con las imágenes satelitales, la construcción empezó a mediados de 2024.

“Si se confirma, este nuevo búnker subterráneo de mando avanzado para la cúpula militar, incluido el presidente Xi como presidente de la Comisión Militar Central, indica la intención de Pekín de construir no solo una fuerza convencional de categoría mundial, sino también una capacidad de combate nuclear avanzada”, declaró Dennis Wilder, ex subdirector adjunto en la CIA para Asia Oriental y el Pacífico.

Renny Babiarz, exanalista de imágenes de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, dijo que había al menos 100 grúas trabajando en una zona de cinco kilómetros cuadrados desarrollando infraestructuras subterráneas.

China is building a huge military facility 30 km south-west of Beijing. Covering 1,500 acres, it will be at least 10 times the size of the Pentagon.

• Satellite images show the rise of a complex of deep concrete bunkers and underground connections.

• US intelligence estimates… pic.twitter.com/UwixFG2kwT

