Fue un Afgano el que tiroteó a la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca: Era exagente de la CIA

El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca este miércoles, trabajó para varias entidades del Gobierno de EE.UU. mientras formaba parte de una fuerza asociada en Afganistán, dijo a Fox News Digital el director de la CIA, John Ratcliffe.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la Administración justificó la llegada del presunto tirador a EE.UU. en septiembre de 2021 por su trabajo previo con el Gobierno de EE.UU., incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, trabajo que terminó poco después de la caótica evacuación”, declaró Ratcliffe.

Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos un mes después de la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021 como parte de la Operación Bienvenida a los Aliados (Operation Allies Welcome, en inglés).

“Posible acto de terrorismo internacional”

En este sentido, el jefe de la CIA denunció que a “este y a muchos otros individuos” nunca se les debió permitir el ingreso a EE.UU. “Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen algo mucho mejor que soportar las consecuencias continuas de los fracasos catastróficos de la Administración Biden”, resumió.

Además, el medio, citando a varias fuentes de inteligencia de alto nivel, reportó que el FBI investiga el tiroteo como un posible acto de terrorismo internacional. Asimismo, desde el FBI confirmaron que los dos miembros de la Guardia Nacional heridos por el agresor permanecen en estado crítico, aunque previamente se reportó que podrían haber muerto.

Este 26 de noviembre, Rahmanullah Lakanwal abrió fuego de forma repentina contra miembros de la Guardia Nacional que estaban realizando “patrullas de alta visibilidad” frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West, cercana a la Casa Blanca.

Tras los disparos, al menos uno de los guardias respondió al fuego, y el agresor quedó herido y fue detenido.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó el tiroteo como un “atroz ataque” que “fue un acto malvado, un acto de odio y un acto de terror” y prometió llevar “al agresor de los agentes ante una justicia rápida y certera, si las balas aún no lo han hecho”.

Asimismo, confirmó que el autor del tiroteo llegó al país norteamericano desde Afganistán, nación a la que calificó de “agujero infernal en la tierra”, e instó a “reexaminar a cada extranjero que vino de Afganistán bajo el Gobierno de Biden”.

En consecuencia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que suspende “con efecto inmediato” la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos.