Fuego cruzado y bombardeos en la frontera entre Tailandia y Camboya

Un enfrentamiento armado estalló en la madrugada del jueves en un tramo disputado de la frontera camboyano-tailandesa. Según informó Reuters citando al Ministerio de Defensa camboyano y a los Ejércitos de ambos países, el incidente comenzó con un intercambio de disparos entre soldados. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber disparado primero.

Tailandia afirmó que tropas camboyanas abrieron fuego cerca del templo de Ta Moan Thom, ubicado en el territorio en disputa en la frontera oriental entre ambos Estados, hiriendo a dos de sus soldados. Por su parte, Camboya, a través de un portavoz de su Ministerio de Defensa, declaró a Reuters que sus Fuerzas Armadas respondieron con fuego en defensa propia tras ser atacadas.

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured. #Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm

Los combates se extendieron a varias zonas. Tailandia acusó a Camboya de atacar un hospital y áreas civiles. Además, el Ejército tailandés informó que uno de los seis cazas F-16 preparados para desplegarse en el conflicto fronterizo bombardeó un objetivo militar en territorio camboyano. Esta acción, según Tailandia, fue una respuesta al uso por parte de Camboya de armamento pesado, incluidos lanzacohetes BM21, en un ataque.

Tras el cierre de los pasos fronterizos por parte de Tailandia y la retirada mutua de diplomáticos, la Embajada tailandesa en Phnom Penh instó a sus ciudadanos en Camboya a abandonar el país con urgencia. En respuesta, Camboya anunció el jueves que reduciría sus relaciones diplomáticas con Tailandia al nivel mínimo y retiraría a todo su personal de la Embajada en Bangkok.

Desde el lado de Camboya lanzan misiltes contra las viviendas de los civiles en Tailandia…

The video was recorded from the Cambodian side, showing weapons being fired at civilian homes on the Thai side, causing injuries and damage. In response, Thai soldiers were forced to retaliate this morning.#Combodia #Thailand pic.twitter.com/QBRX6hwXfW

