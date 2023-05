Gobierno de Biden aprueba el envío de 1.500 soldados a la frontera con México

La administración de Joe Biden aprobó el envío, en los próximos días, de 1.500 soldados a la frontera entre EE.UU. y México, ante la incertidumbre de que cientos de inmigrantes podrían ingresar al país una vez que se levante el Título 42, la política que, con la justificación de la pandemia del covid-19, ha permitido la expulsión expedita de personas del país norteamericano.

«El presidente (Joe Biden) ha usado las herramientas que tiene frente a él para prepararse antes del levantamiento del Título 42», dijo este martes la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al confirmar el envío de 1.500 soldados a la frontera sur.

Watch: Peter Doocy: “If the border is secure, as the administration has said, then why would we need to send 1,500 active-duty U.S. troops down there?”

White House Press Sec. Karine Jean-Pierre: “More work needs to be done, Peter.” pic.twitter.com/NgoyYDpYcX

— TV News Now (@TVNewsNow) May 2, 2023