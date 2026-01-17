Gobierno de México se pronuncia sobre la alerta de operaciones militares aéreas de EE.UU. en la región

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México informó que la alerta que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) emitió sobre operaciones militares en el espacio aéreo desde México hasta Ecuador no afecta a la aviación civil mexicana, ya que se trata de un aviso de “carácter preventivo” y “exclusivamente para operadores civiles de los Estados Unidos”.

“Es importante precisar que este NOTAM [Notice to Airmen] no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”, reza un comunicado de la secretaría.

NOTAM o NoTAM es el acrónimo inglés de Notice To Airmen (“notificación a los aviadores”), y de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, se trata de un aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.