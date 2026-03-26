“Golpe final” en Irán: Axios detalla los planes militares que evalúa el Pentágono

El Pentágono evalúa opciones para asestar un “golpe final” a Irán en caso de que la vía diplomática fracase, en especial, en lo referente a la reapertura del estrecho de Ormuz. Según publica este jueves Axios, apoyándose en entrevistas con dos funcionarios, son varias las posibilidades que están sobre la mesa, incluido el despliegue militar terrestre y el bombardeo de instalaciones nucleares.

Según la publicación, funcionarios y fuentes familiarizadas con las discusiones internas detallaron cuáles son las alternativas que evalúa el Gobierno estadounidense. Una de ellas sería invadir o bloquear la isla de Jarg, desde donde Irán exporta cerca del 90 % de su petróleo; mientras que otra pasa por invadir la isla de Larak, que alberga búnkeres y naves capaces de atacar los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz.

La tercera opción que se contempla consiste en tomar la isla de Abu Masa y dos islas más pequeñas ubicadas cerca de la entrada occidental del estrecho. Estos territorios son controlados por Irán, pero también son reclamados por Emiratos Árabes Unidos. La última variante sería bloquear o capturar barcos que exporten petróleo iraní, en el este de Ormuz.

Más allá de estas posibilidades, el Ejército de EE.UU. también avanza en los preparativos de planes que incluyen operaciones terrestres para asegurar el uranio enriquecido que está almacenado en instalaciones nucleares. La alternativa a esta operación sería realizar ataques aéreos a gran escala contra esas instalaciones para impedir el acceso al material.

Aunque estas posibilidades están sobre la mesa, Axios sostiene que el presidente Donald Trump aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y señala que funcionarios de la Casa Blanca definieron las operaciones terrestres como “hipotéticas”. Avanzar con alguna de estas estrategias, agregaron, dependerá de cómo resulten las negociaciones diplomáticas.

Esta es la respuesta iraní

El plan de 15 puntos enviado por EE.UU. a Irán para poner fin a la guerra habría sido rechazado por las autoridades de Teherán que, según Axios, no confían en las negociaciones con la Administración Trump. “La desconfianza es el problema. Los comandantes de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán son muy escépticos”, dijo una fuente vinculada con los esfuerzos para avanzar en las negociaciones citada por Axios.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, escribió en su cuenta de X que “según algunos datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de un país de la región, se están preparando para ocupar una de las islas iraníes”. “Todos los movimientos del enemigo están bajo la vigilancia de nuestras Fuerzas Armadas. Si dan un solo paso, toda la infraestructura vital de ese país de la región será objeto de ataques implacables”, advirtió.

Además, en las últimas semanas la República Islámica aumentó la vigilancia en la isla de Jarg, que dispone de defensas en capas y a la que fueron trasladados sistemas adicionales de misiles guiados tierra‑aire portátiles. También fueron colocadas minas antipersona y anticarro, incluso en las costas, donde podrían intentar desembarcar marines estadounidenses en una operación anfibia.

Podrían “desatar el infierno”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió este miércoles que EE.UU. le ofrece a Irán una “oportunidad para cooperar” y “abandonar permanentemente sus ambiciones nucleares”, para evitar “más muerte y destrucción”.

En este sentido, agregó que si Teherán “no acepta la realidad del momento actual” y no reconoce que “ya ha sido derrotado militarmente y seguirá siéndolo”, Trump se asegurará de que sea golpeado “más duro de lo que jamás ha sido golpeado”. “El presidente Trump no farolea y está preparado para desatar el infierno”, aseguró.