Heredero del último sah pide urgentemente a Trump estar “preparado” para intervenir en Irán

Reza Pahlavi, hijo del último sah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, derrocado por la revolución islámica de 1979, intensifica sus intentos por ganar protagonismo en las protestas que sacuden a la República Islámica y pide a Donald Trump estar “preparado” para intervenir.

“Señor presidente, este es un llamado urgente e inmediato a su atención, apoyo y acción”, comenzó su mensaje publicado este viernes en X, en donde volvió a convocar a los iraníes a “luchar por su libertad y para abrumar a las fuerzas de seguridad”.

“[El ayatolá] Alí Jamenei, temiendo el fin de su régimen criminal a manos del pueblo […] ha amenazado a la gente en las calles con una brutal represión”, denunció Pahlavi.

Al mismo tiempo, subrayó que las amenazas de Trump a las autoridades de Teherán —al afirmar que “golpearía muy fuerte” si comenzaban a matar a los manifestantes— “mantuvo a raya a los matones”.

“Pero el tiempo apremia. Le pido ayuda”, imploró Pahlavi. “Usted ha demostrado, y sé que es, un hombre de paz y de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”, concluyó.

Esto es en Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia. Están tomando prácticamente todas las ciudades del país. Nunca se habían visto protestas de esta magnitud durante tantos días. Tiembla uno de los regímenes más fuertes del mundo. pic.twitter.com/QJLXH6908s — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 8, 2026

Reacción del líder supremo de Irán a las presiones externas

En la misma jornada, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, aseveró que el país “no cederá ante quienes quieren destruirlo” desde el extranjero. “Que todos sepan que la República Islámica llegó al poder con la sangre de cientos de miles de personas honorables y no cederá ante quienes quieren destruirla”, enfatizó.

Al mismo tiempo, aconsejó a Trump ocuparse de los problemas de su propia nación. “Si puede, ¡que se ocupe de su propio país! En su propio país están ocurriendo diversos incidentes”, proclamó, prediciendo que el mandatario estadounidense sería “derrocado” por su “arrogancia”.

Protestas en Irán

Las protestas en Irán, que no cesan desde finales de diciembre en medio de la debilitada economía y el desplome de la moneda nacional, se han extendido por toda la República Islámica. Una nueva escalada se produjo la noche de este jueves, tras el llamado de Pahlavi a movilizarse.

“Me he entrenado toda mi vida para servir a mi nación”, afirmó Pahlavi en una entrevista a Fox News. “Estoy más listo que nunca a intervenir en Irán en cuanto la situación lo amerite, y estaré allí, junto a mis compatriotas, para liderar la batalla final”, añadió.

Las protestas en #Iran aumentan día a día alentadas incluso por las propias advertencias de Trump a los Ayatollahs de que EEUU “los golpeará muy duro” si comienzan a causar muertes entre los manifestantes. – Si bien todos sabemos que muy difícilmente EEUU intervenga en Irán… pic.twitter.com/vzQCNbvJy3 — Gabriel Yerushalmi (@Defensa_Israel) January 8, 2026

Los medios locales informan de la muerte de varios agentes de seguridad en ataques armados en Teherán, Lordegan, Chenarán y Kermanshah.