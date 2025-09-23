Hijo de un fundador de Hamás: El Estado palestino nunca existirá

Un Estado palestino nunca existirá, ya que es “una construcción artificial”, declaró Mosab Hassan Yousef, hijo de uno de los líderes fundadores de Hamás, Hassan Yousef.

En una entrevista con The Telegraph publicada el domingo, el opositor abierto a la ideología del movimiento palestino afirmó que los palestinos deberían renunciar a su identidad si quieren prosperar y que el llamado “palestinismo” es “una maldición sectaria” que amenaza no solo a Israel, sino al mundo entero, especialmente a Occidente.

“El palestinismo es un movimiento político violento, y quienes se autoproclaman palestinos son quienes se benefician de la causa palestina. […] Hoy en día no hago distinción entre Hamás y los palestinos”, aseveró.

Yousef creció dentro de Hamás, pero luego se convirtió en un agente secreto del servicio de seguridad israelí Shin Bet antes de huir a Estados Unidos. Desde entonces, se ha opuesto abiertamente a Hamás y al nacionalismo palestino; además, estaba proporcionando datos importantes a los servicios secretos del país hebreo.

“La respuesta se dará”

Sus comentarios se produjeron mientras el Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y Portugal reconocieron formalmente el Estado de Palestina durante el fin de semana, antes de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

A mediados de este mes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que prevé un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes allí retenidos y el establecimiento de un Estado palestino que sea “viable y soberano”.

A su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionando a la iniciativa de varios países de reconocer unilateralmente a la nación palestina, la rechazó de forma categórica, calificando el reconocimiento internacional del mismo como una “recompensa al terrorismo”.

“Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no va a suceder. No habrá Estado palestino al oeste del río Jordán”, subrayó, prometiendo que su Administración seguirá expandiendo los asentamientos israelíes en Cisjordania. “La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará después de mi regreso de Estados Unidos. Estén atentos”, anunció.

Más de 140 miembros de la ONU ya reconocen a Palestina, un número que sigue aumentando en medio de la creciente conmoción por la sangrienta ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.