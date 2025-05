Impactantes imágenes de enorme glaciar que colapsa y sepulta todo un pueblo (VIDEOS)

El colapso parcial de un glaciar en los Alpes suizos este miércoles provocó un alud de nieve, lodo y rocas que sepultó gran parte del pueblo de Blatten (cantón de Valais), en el suroeste del país. Si bien una persona se encuentra desaparecida, los cerca de 300 habitantes de esta comuna suiza habían sido evacuados el 19 de mayo después de que los geólogos informaran del riego inminente de una avalancha, informa Reuters.

El individuo desaparecido, de 64 años, era un residente que, según la Policía, no había sido evacuado y estaba en la zona en el momento del incidente. Una operación de búsqueda y rescate se lleva a cabo con ayuda de un dron con cámara termográfica. Hasta el momento no ha sido encontrado, indicaron las autoridades, citadas por la agencia AFP.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025

Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.

The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 28, 2025