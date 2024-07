Intercambio de insultos en la campaña presidencial de EEUU entre Trump y Harris

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump intercambian críticas en una campaña revitalizada después de que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda de cara a las elecciones de noviembre.

La carrera por la presidencia de Estados Unidos recibió una dosis de nueva energía el martes, con el expresidente Donald Trump y su nueva oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, que no dudaron en criticarse mutuamente mientras avanzan hacia las elecciones del 5 de noviembre.

Mientras tanto, en Washington, el presidente Joe Biden regresó discretamente a la Casa Blanca, después de recuperarse del COVID-19, con la expectativa de que utilizaría el tiempo que le quedaba en el cargo para lograr los objetivos de política exterior.

Trump pasó rápidamente a atacar a Harris después de que Biden, de 81 años, abandonara su candidatura a la reelección el domingo bajo la presión de sus colegas demócratas preocupados por su fragilidad, agudeza mental y la caída de los números en las encuestas.

“¡La mentirosa Kamala Harris destruye todo lo que toca!” Trump, de 79 años, dijo en su plataforma Truth Social el martes. Anteriormente, la acusó de ayudar a encubrir la condición de Biden.

“Los demócratas mintieron y engañaron al público sobre el corrupto Joe Biden, y ahora descubrimos que es un completo y total ‘desastre’ cognitivo y físico”, manifestó Trump. “También engañan al Partido Republicano, haciéndole perder una gran cantidad de tiempo y dinero” en publicidad política dirigida a un candidato, Biden, que ya no es el oponente de Trump.

Harris, exfiscal y exsenadora de California, el estado más poblado del país; señaló en un mitin el martes que conocía a personas como Trump.

A finales de mayo, Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves relacionados con un pago de dinero por silencio de 2016 que hizo justo antes de las elecciones que ganó hace ocho años. El dinero se entregó a una estrella de cine porno para silenciarla, aunque Trump ha negado que tuviera una cita de una noche con la actriz una década antes.

Biden, quien terminará los últimos seis meses de su mandato, respaldó a Harris, su segunda al mando durante los últimos tres años y medio.

El lunes, les dijo a los trabajadores de la campaña de Harris: “El nombre ha cambiado en la parte superior de la boleta, pero la misión no ha cambiado en absoluto. Y por cierto, no me voy a ir a ninguna parte. Voy a estar en la campaña con ella, con Kamala”.

“Me he sentido honrado y humilde, lo digo desde el fondo de mi corazón, mi palabra como Biden, por todo lo que han hecho por mí y mi familia”, dijo, al tiempo que agregó que ahora: “Espero que le den cada pedacito de su corazón y alma que me dieron a Kamala”.

Biden aseguró que se dirigiría a la nación desde la Casa Blanca el miércoles por la noche sobre su decisión de retirarse de la carrera presidencial y cómo planea gobernar durante el tiempo que le queda en el cargo. Es el primer presidente desde Lyndon Johnson en 1968 que se retira de una campaña de reelección.

Si bien algunos funcionarios demócratas pensaron inicialmente que la retirada de Biden podría conducir a una carrera disputada entre varios contendientes por la nominación presidencial del partido, los aspirantes presidenciales más probables apoyaron rápidamente la candidatura de Harris.

A última hora del lunes, Harris había acumulado delegados más que suficientes para la convención nacional del partido, que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago, para reclamar extraoficialmente la nominación, aunque el partido está celebrando una votación virtual que decidirá la contienda incluso antes, el 7 de agosto.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, todavía una influyente estratega demócrata, respaldó a Harris, al igual que el actor George Clooney, un importante recaudador de fondos demócrata en Hollywood que hace dos semanas escribió un artículo de opinión en The New York Times en el que pedía a Biden que pusiera fin a su candidatura, a pesar de que Clooney en junio ayudó a organizar una deslumbrante recaudación de fondos para él.

Los dos principales líderes demócratas del Congreso, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respaldaron a Harris el martes.

“Estamos entusiasmados. Es un día feliz. Los demócratas están avanzando más unidos que nunca” para apoyar a Harris, comentó Schumer.

La campaña de Harris dijo que había recaudado más de 100 millones de dólares desde el domingo por la tarde, cuando Biden puso fin a su candidatura, hasta el lunes por la noche.

Mientras tanto, Harris está reflexionando sobre a quién seleccionar como su compañero de fórmula, con el exfiscal general Eric Holder y la abogada de Washington Dana Remus comenzando a examinar los antecedentes de varias opciones posibles.

Entre los nombres que aparecieron en las noticias se encuentran el senador de Arizona Mark Kelly, un ex astronauta estadounidense; y seis gobernadores estatales, Andy Beshear de Kentucky, Gretchen Whitmer de Michigan, J.B. Pritzker de Illinois, Tim Walz de Minnesota, Josh Shapiro de Pensilvania y Roy Cooper de Carolina del Norte.

Harris viajó el martes a Milwaukee, en el estado de Wisconsin, para su primer mitin de campaña como posible candidata demócrata.

Trump, después de asegurar la nominación presidencial republicana la semana pasada, reanudará su campaña el miércoles con un mitin en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, otro estado disputado. Trump ganó el estado hace cuatro años contra Biden, incluso cuando perdió las elecciones nacionales.

n Washington, el secretario de Estado, Antony Blinken, elogió a Harris por ser “una voz líder para la política exterior estadounidense y para nuestra diplomacia”.

Pero enfatizó que Biden tiene mucho trabajo por delante, incluso mientras Harris hace campaña para tomar las riendas.

“En lo que se ha centrado intensamente es en el trabajo que queda por hacer en estos próximos seis meses para continuar los esfuerzos, el trabajo que hemos estado haciendo, en particular tratando de llevar la paz a Oriente Medio, poner fin a la guerra en Gaza, poner a esa región en una mejor trayectoria; seguir lidiando con la misma eficacia con la que lo ha hecho con la agresión en curso de Rusia contra Ucrania y asegurándose de que seguimos haciendo todo lo posible para fortalecer a Ucrania; nuestro compromiso en todo el Indo-Pacífico, donde hemos estado construyendo relaciones y asociaciones que son más fuertes que nunca, ya sea con nuestros aliados -Japón, Corea, Australia o Nueva Zelanda-, ya sea con países como Filipinas e India, o con países emergentes como Vietnam o Indonesia”, dijo Blinken.

Los analistas coincidieron

“En realidad, todavía queda un buen porcentaje de su presidencia, aún queda una octava parte de esta presidencia, y sigue habiendo desafíos reales, tanto en casa en términos de reducir costos, como en términos de proteger a los consumidores de las tarifas basura y proteger a los trabajadores de las terribles reglas que benefician a las corporaciones y en el extranjero”, dijo Navin Nayak, presidente y director ejecutivo del Center for American Progress Action Fund.

“Así que tratando de lograr un alto al fuego y la paz en Oriente Medio, tratando de seguir haciendo retroceder la guerra de Rusia en Ucrania, creo que el presidente está ahora centrado de lleno en esos desafíos y liberado de los verdaderos rigores de tener que dirigir también una campaña presidencial”, dijo Nayak.

Y esta situación también deja a los líderes extranjeros en una posición interesante, como es el caso del primer ministro de Israel, quien esta semana se prepara para reunirse con Biden, Harris y Trump durante su visita a EEUU.

Jeremi Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas en Austin, dijo: “Creo que Biden tiene un problema a nivel internacional, que es que los líderes extranjeros saben que no va a estar presente después de unos meses más, por lo que van a dudar en hacer tratos con él porque saben que quienquiera que venga después… e incluso si se trata de Harris, es probable que tenga su propio equipo de política exterior y su propio conjunto de objetivos.

“Por otro lado, creo que los líderes extranjeros querrán lograr cosas que puedan alcanzar rápidamente con Biden porque no están seguros de lo que sucederá a continuación”, acotó Suri.