Irán amenaza a EE.UU. y sus aliados con privar el acceso al petróleo y gas de la región “durante años”

El Cuartel General Central de Khatam al Anbiya de Irán comunicó este martes que sus ataques contra infraestructuras “militares, de seguridad y económicas” israelíes y contra centros vinculados a Estados Unidos “continuarán” y advirtió que actuará contra infraestructuras de Washington y sus aliados para privarlos “durante años” del petróleo y el gas de la región y “obligarlos” a salir de la zona.

De acuerdo con el organismo, fuerzas navales y aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iniciaron “desde el amanecer” una nueva oleada de lanzamientos, en respuesta a ataques contra infraestructuras del país.

Según la declaración, los ataques incluyeron “bases e intereses” de Estados Unidos en la región, “centros de mando” y concentraciones de militares israelíes en “territorios ocupados”, mediante misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Se detalló que fueron alcanzados “de manera efectiva” dos complejos petroquímicos en Arabia Saudita: uno en Al Jubail, atribuido a Sadara, ExxonMobil y Dow Chemical, y otro en Al Juaymah, atribuido a Chevron Phillips, con misiles de alcance medio y drones.

Además, un buque portacontenedores israelí fue alcanzado por un misil cuando, según la declaración, se dirigía a transportar equipo militar a través del puerto de Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos, y el estrecho de Ormuz. Asimismo, se indicó que el Ejército iraní atacó con drones el “centro de reparación y mantenimiento” de la Armada estadounidense en el puerto de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, y sistemas de radar y despliegues estadounidenses en la base aérea Ahmad al Jaber, en Kuwait.