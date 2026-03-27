Irán asegura haber destruido varios aviones cisterna de EE.UU. (FOTOS)

La Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se atribuyó este viernes la destrucción de unidades de apoyo logístico del Ejército estadounidense, informa la agencia Tasnim.

En concreto, se trata de varios aviones cisterna de la flota de apoyo del Ejército estadounidense en la base aérea Príncipe Sultan, en Al Kharj (Arabia Saudita).

La agencia también difundió imágenes de un avión cisterna KC-135 que fue objeto del ataque, junto con el resto de unidades en las inmediaciones.

El incidente se produjo dos semanas después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) informara de la muerte de varios militares en el siniestro de un avión cisterna ocurrido el 12 de marzo sobre Irak.

Coincidiendo con el siniestro de Irak, los estadounidenses confirmaron que cinco aviones cisterna resultaron dañados en tierra en un supuesto ataque de represalia iraní en territorio saudí. El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a los medios de difundir “noticias falsas”.

Restos del avión cisterna estadounidense KC-135R …