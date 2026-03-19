Irán habría alcanzado por primera vez un caza furtivo de quinta generación de EE.UU.

Irán alcanzó una aeronave estadounidense por primera vez desde el inicio del conflicto a finales de febrero. Según reportó CNN, se trató de un caza furtivo F-35 de quinta generación, que tuvo que aterrizar de emergencia en una base aérea de Oriente Medio tras el impacto.
Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, afirmó que el avión, valorado en más de 100 millones de dólares, estaba realizando una “misión de combate sobre Irán” cuando se vio forzado a aterrizar. Ahora el incidente está bajo investigación. “El avión aterrizó de manera segura y el piloto se encuentra en condiciones estables”, agregó.
Esta jornada, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que Washington “controla el destino de Irán” y por eso Teherán tiene que “tomar las decisiones correctas”. Además, aseguró que han atacado más de 7.000 objetivos en la nación persa y su infraestructura militar.
Mientras el presidente Donald Trump ha proclamado en varias ocasiones la victoria en la guerra, las autoridades iraníes se mofan de tales declaraciones y aseguran estar dispuestos a dar la vida por defender los intereses