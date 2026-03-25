Irán revela la lista de países amigos a los que permite cruzar el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha especificado los buques de qué países amistosos pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz.

“A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso por el estrecho de Ormuz; hemos permitido el paso a China, Rusia, la India, Irak y Pakistán”, dijo el canciller, citado por medios locales. Según explicó, no hay razón para permitir que sus enemigos pasen por el estrecho de Ormuz.

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica, ante fuertes amenazas de destrucción contra las naciones que ahora estan en ataque de la nación iraní.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron “instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos” en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.