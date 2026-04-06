Israel ataca la mayor planta petroquímica de Irán en Asaluyeh y la deja fuera de servicio

JERUSALÉN / TEHERÁN.- Israel lanzó un nuevo ataque contra la planta petroquímica y gasífera de South Pars, ubicada en Asaluyeh, considerada la mayor de Irán y responsable de aproximadamente el 50% de su producción petroquímica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “acaban de atacar con contundencia” esta instalación estratégica. Según Katz, este golpe se suma al ataque realizado la semana pasada contra la segunda planta principal del sector, dejando fuera de servicio a ambas instalaciones, que en conjunto representan cerca del 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán.

“Esto supone un duro golpe económico para el régimen iraní, que asciende a decenas de miles de millones de dólares”, afirmó Katz.

El ministro explicó que la industria petroquímica es un “motor fundamental” para financiar las actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica y el rearme militar de Irán. Por ello, dañar estas instalaciones afecta directamente la capacidad de Teherán para sostener sus operaciones militares y su influencia en la región, incluido el financiamiento de grupos considerados terroristas por Israel.

Katz enfatizó que las FDI tienen instrucciones de “seguir atacando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní”. Advirtió que cualquier agresión continuada por parte de Irán provocará una respuesta cada vez más severa, con consecuencias directas sobre sus recursos estratégicos.

El complejo de South Pars es clave para la economía iraní, ya que genera una parte importante de sus ingresos por exportaciones de gas y productos petroquímicos. Su interrupción podría tener repercusiones en los precios internacionales de hidrocarburos y en la estabilidad energética de la región del Golfo.

Medios iraníes confirmaron los ataques a las instalaciones, aunque no han detallado el alcance de los daños ni el tiempo estimado para su reparación.

Este nuevo bombardeo se suma a la escalada de tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos, en un conflicto que ya ha afectado múltiples infraestructuras energéticas clave en Irán.