Israel declara emergencia nacional (VIDEO)

Israel se encuentra en emergencia nacional por masivos incendios forestales que se desataron en varias zonas cercanas a Jerusalén, declaró este miércoles el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Ahora estamos en una emergencia nacional, no solo local”, afirmó el primer ministro en un video publicado en su cuenta de X. El ‘post’ agrega que “esta ola de incendios supone una amenaza para la vida humana, las comunidades y Jerusalén”.

Pray for Jerusalem. This is horrific.

pic.twitter.com/qdgzS9jWrW

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 30, 2025