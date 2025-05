Israel destruye el aeropuerto de Saná en un ataque masivo contra la capital yemení (VIDEOS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo este martes un ataque masivo contra Saná, la capital de Yemen, según se aprecia en una serie de videos compartidos por medios locales en las redes sociales.

De acuerdo con el canal de televisión israelí Kan, uno de los objetivos del ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas del país hebreo ha sido el Aeropuerto Internacional de Saná, sobre el que se eleva una columna de humo.

Todos los aviones civiles del aeropuerto de Saná fueron destruidos por los bombardeos israelíes, así como la terminal del aeropuerto, asegura un corresponsal de Sky News Arabia.

Posteriormente, las FDI confirmaron que habían atacado objetivos del “régimen terrorista hutí” en Yemen por segunda vez en menos de un día.

“La Fuerza Aérea atacó y destruyó recientemente infraestructuras de la organización terrorista hutí en el aeropuerto central de la zona de Saná, paralizándolo por completo, después de que la organización terrorista hutí disparara contra el aeropuerto Ben Gurión [ubicado cerca de Tel Aviv]”, explicaron en un comunicado.

El ente castrense asegura que las infraestructuras civiles eran utilizadas para “operaciones terroristas”, el traslado de armas y la realización de operativos.

BREAKING: Israel is striking the Sanaa airport in Yemen, following the Houthis attack on Ben Gurion airport two days ago.

Why is it that the world will be outraged about Israel defending themselves, when they were utterly silent about us getting attacked? pic.twitter.com/HWagI0OTeO

— Hen Mazzig (@HenMazzig) May 6, 2025