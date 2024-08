Israel ha bombardeado el Líbano tras detectar preparativos de Hezbolá para un mayor ataque

“En un acto de autodefensa para eliminar estas amenazas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando objetivos terroristas en el Líbano, desde los cuales Hezbolá planeaba lanzar sus ataques contra civiles israelíes”, afirmó en un comunicado el portavoz de las FDI, el almirante Daniel Hagari.

Según los militares, en un futuro próximo, Hezbolá “lanzará cohetes, y posiblemente misiles y vehículos aéreos no tripulados, hacia el territorio del Estado de Israel”. En consecuencia, se distribuirán en las distintas regiones instrucciones “para salvar vidas” civiles. “Es posible que se escuchen explosiones provenientes de intercepciones”, indicaron.

Footage of #Israel ‘s IDF beginning to preemptively strike #Hezbollah targets in #Lebanon amid indications of preparations to attack Israel. pic.twitter.com/QVz0jn5l3h

Las IDF han ordenado a los residentes de todas las comunidades y ciudades fronterizas del norte de los Altos del Golán que permanezcan cerca de los refugios antiaéreos.

Asimismo, la Autoridad Aeroportuaria de Israel anunció que, debido a la situación de seguridad, las salidas del aeropuerto de Ben Gurión sufren retrasos y no despegarán aviones en las próximas horas.

Por su parte, los medios de comunicación libaneses informan de unos 40 ataques israelíes en el sur del Líbano.

⚡️🚨 Israel attacks Lebanon:

IOF Spokesperson:

“We have identified preparations by the #Hezbollah terrorist organization to fire rockets and missiles at the State of #Israel, and we are attacking proactively to remove the threat.”

Fighter aircraft are currently attacking… pic.twitter.com/x4fOohdYQ6

— Middle East Observer (@ME_Observer_) August 25, 2024