Israel lanza ataque masivo contra Yemen (VIDEO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron este jueves numerosos objetivos en Saná, la capital de Yemen. Así lo declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Hemos asestado un duro golpe a numerosos objetivos terroristas de la organización terrorista hutí en Saná como parte de la Operación ‘Paquete de Paso'”, escribió Katz en su cuenta de X.

Según el alto cargo, aviones de la Fuerza Aérea atacaron varios campamentos militares, incluido uno del Estado Mayor hutí, “eliminando a decenas de terroristas hutíes y destruyendo vehículos aéreos no tripulados y depósitos de armas”.

“Como prometí ayer, quien nos haga daño recibirá siete veces más daño”, resumió el ministro.

En las redes sociales, circulan imágenes que muestran las consecuencias del ataque masivo.

En diferentes puntos de la ciudad se elevan columnas de humo oscuro y espeso que tapan el cielo.

