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Jefe militar de Uganda advierte que enviará hasta 600 mil soldados para defender a Israel frente a Irán

Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, aseguró que Uganda está dispuesto a intervenir en el conflicto de Medio Oriente del lado israelí.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

General Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda.

KAMPALA.- El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, lanzó una fuerte advertencia en medio de la escalada de la guerra entre Israel, Irán y Líbano.

A través de una publicación en la red social X, Kainerugaba afirmó que Uganda cuenta con 100 mil soldados listos para proteger “la tierra santa” (Israel) y otros 500 mil jóvenes “hambrientos de guerra” que estarían dispuestos a intervenir.

“Si ustedes amenazan a Israel, están luchando también contra nosotros”, escribió el alto mando militar ugandés. “Nosotros tenemos 100 mil soldados para proteger a la tierra santa. Y además, tengo otros 500 mil jóvenes hambrientos de guerra. Se comerán a Teherán gratis”, añadió.

Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente ugandés Yoweri Museveni, ha mostrado en reiteradas ocasiones su fuerte apoyo a Israel, incluso anunciando meses atrás la construcción de una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro israelí, fallecido durante la Operación Entebbe en 1976.

Hasta el momento, ni el gobierno ugandés ni las autoridades israelíes han emitido comentarios oficiales sobre estas declaraciones.

Leer también: “Si intentan destruir Israel, Uganda irá a la guerra”: advierte poderoso general africano

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