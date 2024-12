La Casa Blanca admite que los drones que sobrevuelan un estado son un misterio

El asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comunicó este jueves que las autoridades estadounidenses aún no saben qué son los misteriosos drones que desde hace unas semanas aparecen periódicamente sobre el estado de Nueva Jersey.

“Utilizando tecnologías de detección electrónica muy sofisticadas proporcionadas por las autoridades federales, no hemos podido corroborar ninguno de los avistamientos visuales comunicados, y tampoco han podido las autoridades policiales estatales o locales”, dijo Kirby, agregando que, “tras la revisión de las imágenes disponibles, parece que muchos de los avistamientos notificados son en realidad aeronaves tripuladas que están siendo operadas legalmente”.

