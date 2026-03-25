La Casa Blanca sobre Irán: “Estamos muy cerca de cumplir los objetivos principales de la operación Furia Épica”

La ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán es “cada día más exitosa” y está “degradando de forma constante la capacidad de Teherán para amenazar a la navegación comercial”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Durante una rueda de prensa, la vocera aseguró que Estados Unidos está “muy cerca de cumplir los objetivos centrales de la Operación Furia Épica” y que la ofensiva militar “continúa sin trabas”.

Además, indicó que, desde el inicio, el presidente Donald Trump y el Departamento de Guerra estimaron que serían necesarios “aproximadamente entre cuatro y seis semanas” para lograr todos los objetivos, y ahora, 25 días después, el “mayor Ejército que el mundo haya conocido estaría adelantado al calendario y actuando de forma excepcional día a día”.

En este contexto, Leavitt aseveró que Irán “está siendo paralizado” y que su capacidad de amenazar a Estados Unidos y a sus aliados “se está debilitando de forma significativa”.

“Trump está preparado para desatar el infierno”

En la misma línea, acentuó que el mandatario estadounidense decidió ordenar “temporalmente” al Departamento de Guerra que pospusiera los ataques contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes, ofreciendo a la nación persa “una oportunidad para cooperar” y “abandonar permanentemente sus ambiciones nucleares” para -según Leavitt- evitar “más muerte y destrucción”.

⚡️Trump “DESATARÁ EL INFIERNO” en Irán si es necesario, pero “su preferencia es la paz”— Karoline Leavitthttps://t.co/gEJLRUVr1P pic.twitter.com/B7kyIQ6Oex — RT en Español (@ActualidadRT) March 25, 2026

No obstante, advirtió que, si Irán “no acepta la realidad del momento actual” y no reconoce que “ya ha sido derrotado militarmente y seguirá siéndolo”, Trump se asegurará de que sea golpeado “más duro de lo que jamás ha sido golpeado”.

“El presidente Trump no farolea y está preparado para desatar el infierno”, enfatizó, insistiendo en que la República Islámica supuestamente ha perdido “su cúpula dirigente, su Armada, su Fuerza Aérea y su sistema de defensa aérea”. Cualquier nueva violencia a partir de ahora, concluyó Leavitt, será responsabilidad de que “se niega a entender que ya ha sido derrotado y se niega a llegar a un acuerdo”.

Teherán descarta negociaciones

Los comentarios llegan en medio de reportes sobre supuestas conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes sobre la resolución del conflicto. Según medios, Washington ha remitido a Irán un plan de 15 puntos que aborda los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como las rutas marítimas. No obstante, luego se informó que esta propuesta ha sido rechazada en Teherán.

Se detalló que el plan preveía el alivio de sanciones, la cooperación nuclear civil, el retroceso del programa nuclear iraní, la supervisión por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), restricciones en materia de misiles y el acceso para el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Según un alto funcionario político iraní, Washington ha intentado avanzar en las negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera “excesivas” y desconectadas de lo que describe como un fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla. Anteriormente, desde Irán en reiteradas ocasiones han argumentado que volver a la mesa de negociaciones con Washington no está en la agenda.

El funcionario detalló, además, las cinco condiciones bajo las que Irán aceptaría poner fin a la guerra: