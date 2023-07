La ciudad más grande de Sudáfrica registra su primera nevada en más de 10 años (VIDEOS)

Los residentes de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, en el norte del país, fueron sorprendidos este lunes por una nevada, la primera en más de 10 años.

Si bien la caída de nieve es algo normal en algunas partes del sur del país entre junio y agosto, durante el invierno austral, la última vez que nevó en la urbe más grande de Sudáfrica fue en agosto del 2012.

Ante el inusual evento meteorológico, decenas de personas no perdieron la oportunidad de hacer muñecos de nieve.

You thought this nigga was feeling me his a munch #snow Johannesburg Roodepoort Vaal Centurion Nandi Qwaqwa Eastern Cape pic.twitter.com/BuecndctNg

Mientras que otros mostraron sus mejores pasos de baile bajo la nevada.

Del mismo modo, hubo quien aprovechó el momento para retratar lugares representativos de la ciudad cubiertos de blanco, consiguiendo postales únicas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico sudafricano emitió una serie de alertas debido al frente frío que afecta a la provincia de Gauteng, donde se ubica Johannesburgo y la capital, Pretoria.

This is said to be the coldest day ever in Gauteng with the mercury picking up at -1 degrees Celsius in Johannesburg #sabcnews pic.twitter.com/dlaNB7RgPe

— Ntebo Mokobo (@MokoboNtebo) July 10, 2023