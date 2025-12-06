La familia real británica informe sobre otro caso de cáncer

India Hicks, ahijada del rey Carlos III, reveló esta semana que fue diagnosticada con cáncer de piel, lo que añade otro caso de esta enfermedad dentro de la familia real británica.

“Llegaron los resultados de una reciente operación de cáncer de piel y la noticia… no fue muy buena […]. El tipo de noticias que hacen que el mundo se desdibuje un poco. Los resultados mostraron una zona cancerosa que se propagaba con una rapidez preocupante en la parte inferior de la pantorrilla”, escribió Hicks en su perfil de Substack.

“Reaccioné como la mayoría de la gente: con una extraña mezcla de tranquila practicidad y un poco de terror personal”, añadió la integrante de la realeza británica. Según explicó, esperaba pasar una semana tranquila, cuando “la vida, con su extraña coreografía, cambió el plan”.

Hicks tenía 13 años cuando fue elegida para ser dama de honor de Lady Diana en su boda con el entonces príncipe Carlos. Su madre, Lady Pamela Hicks, también fue dama de honor de la reina Isabel II de Inglaterra y es la descendiente viva de mayor edad de la reina Victoria.

En febrero de 2024 el rey Carlos fue diagnosticado de cáncer durante una operación de próstata. Desde el Palacio de Buckingham todavía no han especificado qué tipo de patología se le detectó ni en qué fase se encuentra. En marzo del mismo año, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció, tras una controvertida ausencia de la escena pública, que se le había diagnosticado cáncer. Tras completar un proceso de quimioterapia preventiva a finales de 2024, anunció su remisión en enero de 2025.