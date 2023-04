La fortuna de Elon Musk sufre la mayor pérdida de este año

La fortuna del director general de Tesla, SpaceX y Twitter, Elon Musk, sufrió este jueves su mayor pérdida de este año, informa Bloomberg.

Según la agencia, la fortuna del multimillonario descendió en 12.600 millones de dólares en un solo día debido a la caída del precio de las acciones de Tesla, que disminuyó un 10 % tras el lanzamiento fallido del cohete más grande y potente de la compañía aeroespacial SpaceX, el Starship. Las participaciones en Tesla constituyen la mayor parte de la fortuna de Musk, valorada en 163.900 millones de dólares.