La India confirma un ataque contra radares y sistemas antiaéreos pakistaníes

El Ministerio de Defensa de la India ha confirmado un ataque que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo este jueves por la mañana contra radares y sistemas de defensa aérea en varios lugares de Pakistán, según un comunicado publicado en su página web.

El texto señala que la noche del 7 al 8 de mayo, Islamabad intentó atacar varios objetivos militares al norte y al oeste de la India utilizando drones y misiles, detallando que fueron neutralizados y los restos están siendo recuperados como pruebas.

El ente castrense indica que la respuesta de Nueva Delhi ha sido del mismo tipo e intensidad, asegurando que contestarán a cualquier ataque contra objetivos militares indios. “Un sistema de defensa aérea en Lahore ha sido neutralizado”, detalla.

